Сбежавший президент Шри-Ланки не может найти себе убежище

По сообщениям мальдивских СМИ, Раджапакса покинул Мальдивы на частном самолете, отказавшись лететь коммерческим рейсом с другими пассажирами из-за «враждебного приема» ранее.

Сбежавший президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса не смог найти себе пристанище ни на Мальдивах, ни в США. Напомним, что он сбежал из страны после того, как протестующие захватили его дом.

Граждане Шри-Ланки считают, что именно президент является виновником серьезного экономического кризиса, в котором находится страна. Когда Раджапакс попробовал улететь на Мальдивы, то в аэропорту Велана его также встретили протестующие. Также в Мале прошла акция с требованием выдать Раджапакса Шри-Ланке.

Тогда президент-беглец покинул страну на частном самолете. Он недолго пробыл в Сингапуре, но затем снова куда-то улетел.

Сообщается, что ему отказали в визе в США.

Ранее Курсор сообщал, что на Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента. Десятки протестующих на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Как сообщают СМИ, ему пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов. Протесты на острове вспыхнули из-за тяжелейшего в истории страны экономического кризиса. Недавно власти Шри-Ланки объявили дефолт.

Также наш сайт писал, что МИД не рекомендует израильтянам посещать неофициальную столицу Шри-Ланки.