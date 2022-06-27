СБУ развенчала фейк о российском «герое» Краснове: никого не спасал, едва унес ноги от ВСУ

Российские военные демонстрируют трусость на поле боя и массово бегут от реальных сражений, потому кремлю приходится придумывать фейковых «героев» и приписывать им несуществующие подвиги.

Армия рф* продолжает позориться в Украине. Единственное, что россиянам удается — уничтожать мирных людей и мирные города, а вот с военными они встречаться очень боятся и трусливо бегут. А для пропаганды придумывают себе несуществующих «героев». Служба безопасности Украины развенчала кремлевский фейк о российском «герое» сержанте Краснове.

Об этом СБУ сообщает в Телеграме. По легенде пропагандистов кремля, сержант якобы уничтожил более 20 украинских военных и спас своих товарищей из подбитой боевой машины пехоты. Однако перехваченный разговор захватчика с родными свидетельствует, что единственное его «геройство» – это то, что он смог выжить в результате атаки Вооруженных сил Украины, в отличие от остальных членов экипажа.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Украинские силовики иронизируют, что выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому «его историю» отдали кремлевским пропагандистам.