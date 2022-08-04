Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В среду сенаторы США дали подавляющее двухпартийное одобрение членству Финляндии и Швеции в НАТО, назвав расширение западного оборонительного блока «ударной мерой» для национальной безопасности США и днем расплаты для президента России Владимира Путина за его вторжение в Украину.
Голосование в среду 95-1 — за кандидатуры двух западноевропейских стран, которые до войны россии* против Украины долгое время избегали военных союзов — стало решающим шагом к расширению Организации Североатлантического договора и ее 73-летнего пакта о взаимной обороне между США и демократическими союзниками в Европе.
«Это историческое голосование является важным сигналом устойчивой, двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего Альянса к решению сегодняшних и завтрашних задач», — сказал Байден в своем заявлении в среду вечером.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, что произойдет с путиным, когда украинские войска отвоюют Херсон.
Также редакция Курсора писала, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!