Северная Корея учится у россии внешней политике — СМИ

С тех пор как российские войска вторглись на территорию Украины, Северная Корея провела четыре испытания баллистических ракет, в том числе два испытания межконтинентальных баллистических ракет, которые могут долететь до США.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын становится более агрессивным в своих действиях и заявлениям. Он учится у владимира путина*, который грозит всему миру ядерным оружием.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что северокорейский диктатор хочет сымитировать сценарий путина в Украине, чтобы захватить Южную Корею. Ким Чен Ын также хочет шантажировать Запад, чтобы он не вмешивался в конфликт.

Северная Корея обостряет свою риторику относительно Южной Кореи. Доходит даже до прямых угроз.

Издание отмечает, что США должны увеличить свое присутствие в Южной Корее. Таким образом, должно получиться обуздать диктатора.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.

Кроме того, наш сайт писал, что в сети показали видео с украинскими военными, которые стреляют по оккупантам из американского оружия.

Еще напомним, что в сети показали жуткие кадры дороги в Бучу, где зверствовали российские оккупанты.