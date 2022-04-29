Северная Корея учится у россии внешней политике — СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын становится более агрессивным в своих действиях и заявлениям. Он учится у владимира путина*, который грозит всему миру ядерным оружием.
Об этом пишет издание The Washington Post.
Сообщается, что северокорейский диктатор хочет сымитировать сценарий путина в Украине, чтобы захватить Южную Корею. Ким Чен Ын также хочет шантажировать Запад, чтобы он не вмешивался в конфликт.
Северная Корея обостряет свою риторику относительно Южной Кореи. Доходит даже до прямых угроз.
Издание отмечает, что США должны увеличить свое присутствие в Южной Корее. Таким образом, должно получиться обуздать диктатора.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.
Кроме того, наш сайт писал, что в сети показали видео с украинскими военными, которые стреляют по оккупантам из американского оружия.
Еще напомним, что в сети показали жуткие кадры дороги в Бучу, где зверствовали российские оккупанты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!