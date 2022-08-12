ШАБАК заявил, что опасается вмешательства россии и Ирана в предстоящие выборы

Ранее Кремль, который, по мнению США, был причастен к фальсификации выборов в 2016 году, впоследствии выступил с опровержением.

По сообщениям, служба безопасности обеспокоена возможностью иностранного вмешательства в предстоящие израильские выборы со стороны российских и иранских хакеров.

В связи с этим служба безопасности ШАБАК начала операцию «Защитим нашу демократию», чтобы предотвратить возможные атаки.

Подобные опасения израильской службы безопасности не новы. Перед первыми из двух выборов в 2019 году тогдашний директор ШАБАК Надав Аргаман заявил, что он «на 100 процентов уверен, что россия* вмешается в предстоящие выборы».

В том же месяце американская технологическая компания Vocativ сообщила, что сотни иранских ботов работают над усилением социальных и политических разногласий среди израильтян и радикализацией политических дискуссий в Интернете в преддверии выборов в апреле 2019 года.

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

Напомним также, что в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме в субботу произошла массовая драка, во время которой ее участники открыли стрельбу. В результате перестрелки четыре человека получили ранения различной степени тяжести.