Шакед пытается сделать все для того, чтобы сохранить Ямину

Новый лидер партии Ямина, Айелет Шакед, по сообщениям СМИ, пытается удержать в партии заместителя министра по делам религий Матана Кахану, а также объединиться с фракцией Йоаза Хенделя.

Поскольку последние опросы показывают, что партия «Ямина» не сможет преодолеть избирательный порог на выборах в ноябре этого года, новый лидер партии, министр внутренних дел Айелет Шакед, пытается удержать партию вместе.

Однако состав списка ее партии еще далек от окончательного, переговоры с фракцией «Дерех Эрец» Йоаза Хенделя и Цви Хаузера зашли в тупик, а различные члены партии готовы «покинуть корабль» в поисках лучших предложений в других местах.

Согласно данным СМИ, последняя головная боль Шакед — это заместитель министра по делам религий Матан Кахана, с которым у нее недавно состоялась «трудная» встреча. Во время их беседы Шакед, очевидно, сказала Кахане, что он должен согласовать свою позицию с ее позицией, и что если он откажется это сделать, то окажется без партии.

Шакед, вероятно, мотивировала свое требование рядом интервью, которые Кахана недавно дал СМИ и в которых он, среди прочего, сказал, что «узкое правое правительство» будет «катастрофой» и что он не намерен входить в такое правительство. Позиции Шакед как главы партии, которую она пытается превратить в истинно правую, значительно пострадали от заявления Каханы, и теперь она попросила его воздержаться от дальнейших интервью без предварительного согласования с ней.

В ответ на эти сообщения офисы Шакед и Каханы выпустили заявление, в котором говорится, что «Кахана и Шакед встречаются ежедневно и вместе координируют свои действия».

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.