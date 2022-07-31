Шакед рассказала о правительстве Беннета и планах на будущее

Глава «Руах Ционит» объяснила, почему стране необходимо широкое правительство, в котором будет ее партия. «Нам нужно создать правительство, которое знает, как добиться результата».

Министр внутренних дел Айелет Шакед, бывшая глава партии «Ямина», недавно заключила соглашение с ныне несуществующей партией «Дерех Эрец», возглавляемой министром связи Йоазом Хенделем, о создании новой партии под названием «Сионистский дух». В воскресенье она присоединилась к студии Israel National News, чтобы обсудить нынешнее правительство и свои планы на будущее.

«Я являюсь символом правых в этом правительстве, как и в течение последнего года», — сказала Шакед. «Мы преуспели в реализации политики правых не меньше, чем в годы правления Нетаниягу, от проведения огромного Марша флага, несмотря на угрозы ХАМАСа, до строительства значительного количества жилья в Иудее и Самарии. Мы заблокировали открытие палестинского консульства в Иерусалиме, а Беннет также сказал [президенту США Джо] Байдену, что не согласится провести переговоры с [председателем ПА] Махмудом Аббасом. Не стоит забывать и о тишине в Газе, которая позволила процветать общинам вокруг сектора. Мы также создали новые общины в Негеве», — добавила Шакед.

В то время как другие члены «Ямина» отказались от правительства, сославшись на его левый уклон, Шакед подчеркнула, что она этого не сделает. «Я не намерена бросать это правительство на растерзание левым», — сказала она. «Каждый день мне удается продвигать правую политику».

Шакед добавила, что, по ее мнению, широкой общественности надоел вопрос «да или нет» Нетаниягу.

«Люди сыты по горло «Нет Биби» или «Только Биби». Что нам нужно сделать, так это создать правительство, которое знает, как добиться результата. В течение прошлого года правительство функционировало, но даже несмотря на это, половина страны чувствовала себя так, как будто страну у них украли. Вот почему нам необходимо объединиться и сформировать широкое правительство. Мы видели, что узкое правительство слишком нестабильно. Я работаю над созданием такого правительства уже много лет».

Говоря о только что созданной новой партии, Шакед выразила оптимизм по поводу того, чего, по ее мнению, она может достичь.

«Наша партия стремится к тому, чтобы состоять наполовину из религиозно-сионистских и наполовину из традиционно-светских членов, — сказала она. — Я думаю, что мы сможем представить всех, кто является религиозным сионистом, националистом и правым. Йоаз Хендель, например, является представителем религиозно-сионистского сектора. Я также нахожусь в постоянном контакте с Матаном Каханой, и мы должны принять решение очень скоро. Несколько ключевых и влиятельных фигур из религиозно-сионистского сектора собираются присоединиться к нам».

На просьбу прокомментировать возможность присоединения «Еврейского дома» к «Руах Цианот», Шакед сказала, что не исключает такой возможности. «У меня прекрасные отношения с членами «Еврейского дома». Мы работали вместе над многими вопросами, и я рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества в будущем».

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Редакция информировала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.