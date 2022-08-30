«Служит отрицателю Холокоста»: Бен-Гвир обрушился на Ганца

Депутат Бен-Гвир заявил, что «Бени Ганц служит отрицателю Холокоста Абу Мазену, а не народу Израиля».

После сноса домов в Рамат-Магроне по приказу министра обороны Бени Ганца глава «Отцма-Йехудит» Итамар Бен-Габир выступил с новой критикой. «Крайне левое правительство Ганца и Лапида продолжает практиковать расизм и дискриминацию в отношении еврейских общин с непрозрачностью и несправедливостью», — сказал он.

Депутат Бен-Гвир добавил: «Бени Ганц служит отрицателю Холокоста Абу Мазену, и вместо того, чтобы развивать поселения, он снова и снова преследует евреев и посылает полицейских разрушать дома поселенцев».

Решение проблемы, по мнению Бен-Гвира, будет заключаться в создании правого правительства. «С божьей помощью мы создадим полноценное правое правительство и укрепим поселения во всех областях Страны Израиль», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Ганц отправил полицейских и солдат разрушить дома в еврейском поселке Рамат-Мигрон.

Еще «Курсор» сообщал, что силы безопасности демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон. В форпосте проживали три семьи и несколько молодых людей. Дома этих семей были разрушены, как и другие строения на участке, сообщили активисты поселения в социальных сетях.