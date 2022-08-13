СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после оставки

Свою последнюю статью политик опубликовал в 2019 году, за три дня до прихода к власти, призвав британцев задуматься над уроками высадки на Луну в 1969 году и проявить решимость выйти из Европейского союза.

Борис Джонсон рассматривает возможность возвращения к работе журналиста после ухода с поста премьер-министра Великобритании.

До того как стать премьер-министром, Борис Джонсон был обозревателем газеты Daily Telegraph, получая зарплату в размере 275 000 фунтов стерлингов в месяц. За эти деньги он должен был выпускать одну статью в неделю. Свою последнюю статью политик опубликовал в 2019 году, за три дня до прихода к власти, призвав британцев задуматься над уроками высадки на Луну в 1969 году и проявить решимость выйти из Европейского союза.

Как пишет The Guardian, доходы Бориса Джонсона значительно уменьшатся, когда он лишится премьерской зарплаты. Когда-то он называл свои гонорары от Daily Telegraph «кормом для циплят», но теперь переживает последствия разорительного развода и оплачивает содержание своих детей. Впрочем, ему должны выплатить миллионы долларов за выступления и биографию писателя Уильяма Шекспира, но часть этих денег придется потратить на покупку нового дома взамен семейному «гнезду» в Кэмберуэле, выставленному на продажу за 1,6 млн стерлингов.

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

Напомним также, что в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме в субботу произошла массовая драка, во время которой ее участники открыли стрельбу. В результате перестрелки четыре человека получили ранения различной степени тяжести.