СМИ: Египет передал Израилю дипломатический документ о прекращении огня с ХАМАСом

Египет уже длительное время работает над тем, чтобы достичь перемирия между ХАМАСом и Израилем.

Египет работает над достижением пятилетнего соглашения о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой Хамас, а также над обменом заключенными и восстановлением Газы.

Об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar.

В сообщении также отмечается, что в ближайшее время ожидается визит в Израиль главы египетской разведки Аббаса Камеля.

В понедельник стало известно, что делегация израильских сил безопасности приземлилась в Каире и провела встречу с высокопоставленными египетскими чиновниками, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе. В то же время, во вторник утром газета Al Akhbar сообщила, что египтяне передали своим израильским коллегам дипломатический документ, связанный с конфликтом с ХАМАС и имеющий целью добиться пятилетнего прекращения огня между сторонами и произвести обмен заключенными.

«Египтяне передали израильской делегации дипломатический документ, связанный с безопасностью и экономической ситуацией в секторе Газа, целью которого является достижение прекращения огня более чем на пять лет, включая сделку по обмену заключенными, восстановление и улучшение гуманитарной и экономической ситуации палестинцев», — сообщили ливанской газете источники в Палестинской автономии.

Al Akhbar также сообщила, что дипломатические события будут и впредь происходить непосредственно между Иерусалимом и Каиром, и что цель предстоящего визита Камеля — добиться долгосрочного прекращения огня с Газой и завершить сделку по обмену заключенными.

Курсор ранее писал, что в секторе Газа готовятся протесты против ХАМАСа. Организаторы движения «Бидна наиш» («Дайте нам жить») решили организовать масштабный протест против правления террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

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