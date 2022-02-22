СМИ: Лавров поставил под сомнение право Украины на суверенитет

Лавров обвинил Украину в нарушении принципа суверенитета и территориальной целостности с 2014 года, когда в Киеве был свергнут поддерживаемый Москвой президент и заменен прозападным лидером.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник усомнился в том, что Украина имеет право на суверенитет, поскольку, по его словам, правительство в Киеве не представляет составные части страны.

Об этом пишет Интерфакс.

«Если говорить о принципе суверенитета и территориальной целостности, то одним из ключевых документов является Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между народами», — цитирует его слова СМИ.

Он обвинил Украину в нарушении этого принципа с 2014 года, когда в Киеве был свергнут поддерживаемый Москвой президент и заменен прозападным лидером, что побудило Россию аннексировать украинский полуостров Крым и поддержать повстанческое движение в восточных регионах страны.

«Я не думаю, что кто-то может утверждать, что украинский режим после государственного переворота 2014 года представляет всех людей, живущих на территории украинского государства», — цитирует Лаврова издание.

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