СМИ: Половина G20 не поддерживают санкции против россии

На долю G20 приходится около 85% мирового экономического производства. Однако только половина крупнейших экономик мира, входящих в эту группу, присоединилась к международным санкциям

Половина стран G20 не поддерживают американские и европейские санкции против россии*, а также выступают против изоляции москвы.

Об этом пишет Bloomberg.

Они отмечают, что на долю G20 приходится около 85% мирового экономического производства. Однако только половина крупнейших экономик мира, входящих в эту группу, присоединилась к международным санкциям против россии в связи с ее вторжением в Украину.

«Неудобная реальность, с которой столкнулся госсекретарь Энтони Блинкен во время своего продолжительного турне по странам Юго-Восточной Азии и Африки, заключается в том, что большая часть мира не желает следовать усилиям США и Европы по изоляции президента россии владимира путина», — говорится в статье.

По мнению Bloomberg, эта ситуация осложняет инициативу G7 по ограничению цен на российскую нефть и «поощряет путина и его главного сторонника, председателя КНР Си Цзиньпина, к осуществлению своих глобальных планов».

Например, расходы Китая на российскую нефть резко возросли после начала войны в Украине — в июне Пекин потратил на закупку российских энергоносителей на 72% больше, чем годом ранее.

Кроме того, соперничество Китая с США обострилось на этой неделе в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Кроме того, «призывы обуздать Кремль» игнорируются в Индии, Бразилии, Южной Африке, Турции и других странах.

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