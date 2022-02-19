Страны НАТО увеличили расходы на оборону на 270 млрд долларов

Йенс Столтенберг заявил, что «европейские страны НАТО и Канада за последние годы увеличили свои военные расходы на 270 миллиардов долларов. Мы потратили эти деньги на покупку нового оружия, необходимого для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну».

Военные бюджеты стран НАТО с 2014 года увеличились на 270 миллиардов долларов, заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Альянса, в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу 19 февраля.

«Европейские страны НАТО и Канада за последние годы увеличили свои военные расходы на 270 миллиардов долларов. Мы потратили эти деньги на покупку нового оружия, необходимого для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну», — сказал он.

Столтенберг также заявил, что наращивание российских военных сил вдоль границ Украины продолжается, и риск конфликта остается очень высоким.

«Это очень, очень опасные дни для Европы: Россия продолжает наращивать войска вдоль украинских границ самыми высокими темпами со времен холодной войны. Мы не знаем сейчас, что произойдет в будущем, но риск конфликта очень высок. Мы пытаемся предпринять дипломатические усилия, мы пытаемся найти дипломатическое решение, но на данный момент мы не видим признаков вывода войск и деэскалации. Напротив — наращивание российских сил продолжается», — сказал он.

Столтенберг выразил убеждение, что «еще не поздно остановить подготовку к войне, еще не поздно Российской Федерации изменить этот курс, еще не поздно начать работать над мирными решениями».

Генеральный секретарь также заявил, что НАТО готова к более широкому диалогу с Москвой.

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