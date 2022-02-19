Страны НАТО увеличили расходы на оборону на 270 млрд долларов

Военные бюджеты стран НАТО с 2014 года увеличились на 270 миллиардов долларов, заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Альянса, в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу 19 февраля.
«Европейские страны НАТО и Канада за последние годы увеличили свои военные расходы на 270 миллиардов долларов. Мы потратили эти деньги на покупку нового оружия, необходимого для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну», — сказал он.
Столтенберг также заявил, что наращивание российских военных сил вдоль границ Украины продолжается, и риск конфликта остается очень высоким.
«Это очень, очень опасные дни для Европы: Россия продолжает наращивать войска вдоль украинских границ самыми высокими темпами со времен холодной войны. Мы не знаем сейчас, что произойдет в будущем, но риск конфликта очень высок. Мы пытаемся предпринять дипломатические усилия, мы пытаемся найти дипломатическое решение, но на данный момент мы не видим признаков вывода войск и деэскалации. Напротив — наращивание российских сил продолжается», — сказал он.
Столтенберг выразил убеждение, что «еще не поздно остановить подготовку к войне, еще не поздно Российской Федерации изменить этот курс, еще не поздно начать работать над мирными решениями».
Генеральный секретарь также заявил, что НАТО готова к более широкому диалогу с Москвой.
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