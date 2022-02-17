Турецкие и израильские официальные лица встретились в Иерусалиме

Турецкая делегация прибыла в Иерусалим для того, чтобы спланировать будущую поездку президента Израиля в Турцию а также обсудить двусторонние отношения.

Высокопоставленная турецкая делегация посетила Министерство иностранных дел и резиденцию президента Израиля в рамках подготовки к предстоящему визиту президента Ицхака Герцога в Турцию.

Делегацию возглавляют Ибрагим Калын, пресс-секретарь и старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и заместитель министра иностранных дел Садат Онал. Они встретились с генеральным директором МИД Алоном Ушпизом и генеральным директором канцелярии президента Эялем Швики.

Помимо визита президента, стороны обсудили двусторонние отношения, которые сильно пострадали за последнее десятилетие, но в последние месяцы демонстрируют признаки потенциального улучшения.

Согласно совместному заявлению министерства иностранных дел и канцелярии президента, Герцог вышел на встречу, чтобы поприветствовать гостей.

Ушпиз тайно посетил Турцию в декабре 2021 года, чтобы начать обсуждение визита Герцога.

Курсор ранее писал, что Эрдоган заявил, что визит Герцога пойдет на пользу турецко-израильским отношениям. Реджеп Тайип Эрдоган, нынешний президент Турции, заявил, что рад предстоящему визиту израильского президента ицхака Герцога, так как он будет положительно влиять на отношения между двумя странами.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.