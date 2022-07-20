ВСУ уничтожили новейшую РЛС россиян таинственной ракетой: фотофакт

Этот радар стоял на расстоянии более 100 км от линии фронта, что явно больше дальности стрельбы систем M142 HIMARS и M270, отмечают эксперты.

Из открытых источников стало известно, что Вооруженные Силы Украины вчера ракетным ударом уничтожили новейшую радиолокационную станцию ​​48Я6-К1 «Подлет», предназначенную для выдачи целеуказания зенитно-ракетным комплексам типов С-300 и С-400.

Об этом пишет Defense Express.

Эксперты предполагают, что удар по этой РЛС произошел вчера одновременно с ударом по Антоновскому мосту в Херсоне. «И в этом читается такой замысел – ВСУ показали, что могут одним пакетом «накрыть» и сам стратегически важный мост, и ПВО, прикрывающее этот объект», — пишут в военном портале.

Россияне утверждали, что их РЛС 48Я6-К1 «Подлет» способна обнаруживать цели на дистанции до 200 км и высоте до 10 км, и этот радар вроде бы может «видеть» даже беспилотники и крылатые ракеты.

«Но это «вундер-ваффе», серийное производство которого стартовало в 2015 году, не прошло проверку реальным боем», — заключают эксперты.

Еще одна особенность удара – это то, что уничтоженная РЛС «Подлет» стояла на дистанции порядка 100-110 км от линии фронта, что явно больше дальности стрельбы M142 HIMARS или M270 в 84 км.

«И здесь может быть два варианта, какой же такой таинственной ракетой ВСУ уничтожили новейший российский радар: либо соответствующая ракета 9М79-1ФР комплекса «Точка-У», предназначенная именно для поражения РЛС, либо комплекс «Ольха», применение которого буквально вчера «засветили» Вооруженные Силы Украины», — пишут в портале.

Ранее мы писали, что украинская высокоточная ракетная система «Ольха» от ДККБ «Луч» продолжает работать и наносить удары по армии рф*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!