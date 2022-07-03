Установлен график предстоящих выборов в Кнессет

Центральная избирательная комиссия Израиля объявила о том, что партии должны представить свои окончательные списки кандидатов до 15 сентября, а результаты выборов ожидаются к 9 ноября.

Центральная избирательная комиссия опубликовала свое расписание за 121 день до назначенных на 1 ноября выборов в Кнессет 25-го созыва.

Среди примечательных дат партии должны представить свои окончательные списки кандидатов до 15 сентября, за 47 дней до того, как израильтяне отправятся на избирательные участки.

За четырнадцать дней до выборов, 18 октября, партиям будет официально выделено эфирное время на телевидении и радио.

Поскольку бумажные бюллетени в Израиле подсчитываются вручную, окончательные результаты ожидаются в течение 8 дней, к 9 ноября.

Курсор ранее писал, что в СМИ назвали, кому Бени Ганц предлагает высшую должность в своей партии. «Синие и белые» стремятся подорвать позиции «Еш Атид» как главы левоцентристского блока. Сообщается, что в залы Кнессета может вернуться Ципи Ливни.

Также сообщалось, что сегодня решится судьба Ямины. Ямина распадается на глазах: из недавно одной из сильнейших политических сил она за один день оказалась на пороге распада. Шакед намерена обратиться к населению с заявлением об объединении левых и правых.

Кроме того, экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда. Ави Симхон, занимавший пост главы экономического совета во время премьерства Нетаниягу, намерен добиться места в списке Ликуда на будущих выборах. Он выступил со своей программой остановки роста цен.