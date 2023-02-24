В Крыму активизировались партизаны: над Севастополем неожиданно подняли украинских флаг

Украинские патриоты в Крыму вынуждены были затаиться из-за угрозы расправы со стороны российских оккупантов, но многие верят, что ВСУ вот-вот вернут полуостров под контроль Украины.

Во временно оккупированном войсками рф Севастополе украинские партизаны установили флаг Украины. Стяг подняли в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину как символ того, что полуостров всегда был и будет украинским.

Соответствующее фото опубликовал ТГ-канал Крымские партизаны.

На фото видно сине-желтый флаг, который развевается над Графской пристанью на площади Нахимова в Севастополе. Партизаны подписали снимок лозунгом «Слава Украине!».

Отметим, что после серьезных успехов ВСУ на фронте украинские партизаны стали активнее действовать в Крыму. Вот уже несколько месяцев на стенах и заборах появляются е надписи с украинскими лозунгами и о том, что Крым ждет ВСУ. Такие рисунки можно увидеть в Севастополе, Симферополе, Керчи, Ялте и других городах. Украинские партизаны таким образом напоминают российским захватчикам, что Украина никогда не подчинится россии.

Ранее Курсор писал, что Лапид заявил, что народ Израиля и я лично стоим на стороне народа Украины. Заявление лидера оппозиции Яира Лапида в годовщину войны в Украине.

Также глава МИД Израиля Эли Коэн опубликовал заявление в годовщину войны в Украине. Недавно министр иностранных дел Эли Коэн посетил Украину.

Наша редакция писала, что посол Израиля в Украине встретился с Еленой Зеленской. Михаэль Бродский озвучил детали после встречи с первой леди Украины.

Курсор писал, что депутаты Кнессета Эдельштейн и Элькин прибыли в Украину. Депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэва Элькин приехали у столицу Украины — Киев.