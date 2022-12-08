В россии готовы к будущему поражению, но отправят на фронт еще больше солдат — разведка

Россия готовится к будущему поражению в войне с Украиной и мобилизации 17-летних жителей временно захваченных территорий.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире «Апостроф TV», передает ГУР.

Он проинформировал, что «на фоне потерь в войне с Украиной в россии* готовятся к предстоящему поражению своих войск». Однако останавливаться кремль не намерен. По имеющимся данным, мобилизация в россии не прекратится в ближайшее время. Есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета.

По его словам, «речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу».

Юсов заверил, что россияне, которые так активно поддерживали войну в соцсетях, скоро сами станут ее жертвами. По его словам, эта война коснется каждого в россии, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся».

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!