В Саудовской Аравии арабские лидеры заявили, что израильско-палестинский конфликт нельзя игнорировать

Король Иордании предупредил, что без решения конфликта в регионе не будет стабильности, а президент Египта призвал к созданию двух государств в границах, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.

В то время как президент США Джо Байден не упомянул Израиль в своих выступлениях в Джидде, король Иордании Абдулла, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сисси и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани затронули тему еврейского государства в контексте палестинского вопроса.

Абдулла предупредил, что без решения конфликта в регионе не будет стабильности, а Сисси призвал к созданию двух государств в границах, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.

Аль Тани предложил аналогичную позицию, прежде чем призвать членов организации не «отказываться» от Арабской мирной инициативы только потому, что Израиль отклонил это предложение.

Предложение 2002 года предлагает Израилю полную нормализацию отношений со всеми 22 членами Лиги арабских государств, если Израиль согласится на решение о двух государствах в границах 1967 года и справедливое решение проблемы палестинских беженцев.

Ранее Курсор писал, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.