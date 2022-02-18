Обращения главарей «ДНР» и «ЛНР» об эвакуации были записаны еще два дня назад

Видео об эвакуации с главой оккупационной администрации РФ в Донецке Пушилиным, размещенное в его телеграм-канале, было записано еще двое суток назад.

Обращения главарей «Л/ДНР» Леонида Пасечника и Дениса Пушилина об эвакуации жителей Донбасса были записаны еще за два дня до их публикации, 16 февраля.

Такую деталь обнаружил известный украинский активист и блогер Сергей Стерненко. Он называет это важным доказательством того, что обстрелы 17 февраля и принудительное перемещение населения «Л/ДНР» — заранее спланированная операция российских оккупантов.

«В случае с Пасечником удалось получить из метаданных название папки, где хранили видео. Это «Бросок мангуста». В свое время США проводили операцию с похожим названием — «Мангуст». Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро. Интересное совпадение», — отметил Стерненко.

Video file announcing evacuation in separatist-held region in eastern Ukraine was created 2 days ago, according to metadata, raising questions about when the statement was recorded pic.twitter.com/fPNsPVhoUP — BNO News (@BNONews) February 18, 2022

Блогер вспомнил, что именно такую финальную цель России озвучивала разведка США, а именно поставить в Украине «марионеточное правительство».

А видео с Пушилиным хранилось в обычной папке: «\C:\Users\Admin\Documents\Adobe\Premiere Pro\8.0\Adobe Premiere Pro Auto-Save\Untitled.prproj».

Как ранее писал Курсор, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что эвакуация из неподконтрольной территории Донбасса может быть элементом провокации. Власти опасаются, что боевики могут обстрелять одну из эвакуационных колонн, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Также Курсор сообщал, что оккупационные власти запугивают местное население Донецкой и Луганской области, распространяя фейки о якобы готовящейся операции Вооруженных сил Украины. Людей призвали срочно покинуть города и ехать в Ростовскую область РФ.

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