СМИ: Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить войну в Украине

Премьер-министр Нафтали Беннет отправился в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом пишет Reuters.
По данным информационного агентства, они обсуждают войну в Украине.
Офис Беннета не предоставил никаких комментариев.
Ранее поступали противоречивые сообщения о том, что Беннет либо находится на пути в Россию, либо уже прибыл и в настоящее время проводит переговоры с Путиным.
Беннет принял «необычное» решение вылететь во время Шаббата, чтобы встретиться с российским президентом, подтвердили N12 израильские источники.
Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене. Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.
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