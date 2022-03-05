СМИ: Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить войну в Украине

По сообщениям, Беннет совершил необъявленный визит в Кремль, чтобы поговорить с Путиным, поскольку война в Украине до сих пор продолжается.

Премьер-министр Нафтали Беннет отправился в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters.

По данным информационного агентства, они обсуждают войну в Украине.

Офис Беннета не предоставил никаких комментариев.

Ранее поступали противоречивые сообщения о том, что Беннет либо находится на пути в Россию, либо уже прибыл и в настоящее время проводит переговоры с Путиным.

Беннет принял «необычное» решение вылететь во время Шаббата, чтобы встретиться с российским президентом, подтвердили N12 израильские источники.

Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене. Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в сети появились новые кадры поражения российского вертолета.

Еще напомним, что ведущий художественный музей Украины превратился в волонтерский центр. Теперь, когда Украина подвергается нападению России, галерея закрыта, ее шедевры спрятаны в филиале музея во Дворце Потоцких или за высокими кучами мешков с песком.

Гражданам Великобритании приказали покинуть Россию в обязательном порядке.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.