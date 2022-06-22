Зеленский: Объединенная Европа – сильнее, чем тирания рф

Украинский лидер Владимир Зеленский, за каждым словом которого сейчас следят все мировые новости, призвал весь мир объединиться в борьбе с тиранией и помочь его стране положить конец войне с рф*. Он также отметил, что все украинские демократические институты сохранены, несмотря на жестокую войну россии, а благодаря объединенным усилиям с миром победа над российскими захватчиками будет очень скорой.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether.

Зеленский отметил, что верит в то, что общими усилиями удастся быстро отстроить все, что россия разрушила. Объединенная Европа – сильнее, чем любая тирания, отметил он, добавив, что даже во время войны украинцы «расширяют пространство действия европейских ценностей». В частности, вчера парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию, подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что остается несколько дней до исторического решения Европейского Союза в отношении Украины и выразил уверенность, что это решение будет положительным.

Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!