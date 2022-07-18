Эмилия Кларк рассказала о том, как чуть не умерла от болезни

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли «матери драконов» в сериале «Игра Престолов», рассказала, как она дважды пережила смертельное заболевание — аневризму.
Впервые аневризма была диагностирована у нее в 2011 году, во время подготовки ко второму сезону «Игры престолов», но после тяжелого восстановления, два года спустя, актриса снова оказалась в больнице, тогда ей потребовалась срочная операция.
«Это была самая жгучая боль. Но мне очень помогла «Игра Престолов» — она захватила меня и дала мне цель», — вспоминает актриса.
«Объем моего мозга, который я больше не могу использовать… удивительно, что я могу ясно говорить и жить совершенно нормальной жизнью без каких-либо последствий. Я попала в очень ограниченное число людей, которые смогли это пережить», — говорит актриса.
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Кроме того, Брэд Питт рассказал, что болен неизлечимой болезнью. Известный американский актер Брэд Питт рассказал о редкой и неизлечимой болезни – он не может различать лица людей. . Ее называют прозопагнозией или «лицевой слепотой».