Эмилия Кларк рассказала о том, как чуть не умерла от болезни

Всемирно известная актриса Эмилия Кларк рассказала о том, как аневризма дважды чуть не убила ее во время съемок в сериале Игра Престолов — ей даже потребовалась операция.

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли «матери драконов» в сериале «Игра Престолов», рассказала, как она дважды пережила смертельное заболевание — аневризму.

Впервые аневризма была диагностирована у нее в 2011 году, во время подготовки ко второму сезону «Игры престолов», но после тяжелого восстановления, два года спустя, актриса снова оказалась в больнице, тогда ей потребовалась срочная операция.

«Это была самая жгучая боль. Но мне очень помогла «Игра Престолов» — она захватила меня и дала мне цель», — вспоминает актриса.

«Объем моего мозга, который я больше не могу использовать… удивительно, что я могу ясно говорить и жить совершенно нормальной жизнью без каких-либо последствий. Я попала в очень ограниченное число людей, которые смогли это пережить», — говорит актриса.