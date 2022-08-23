Семья Майкла Джексона оскорблена заголовком в журнале Rolling Stone

Родственники Джексона в негодовании от того, что титул «короля поп-музыки» журнал Rolling Stone незаслуженно подарил певцу из Великобритании Гарри Стайлзу.

Родственники мега-звезды поп-музыки Майкла Джексона возмущены публикацией на обложке журнала Rolling Stone, который запечатлел британского певца Гарри Стайлза как «нового короля поп-музыки».

Тадж Джексон, племянник легендарного исполнителя, написал в Twitter в адрес Стайлза: «Вы не владеете этим титулом и не заслужили его честным путем».

Родственники покойного Майкла Джексона не скрывают своего недовольства тем, что уважаемый музыкальный журнал «Rolling Stone» короновал Гарри Стайлза, отобрав таким образом, по мнению наследников, титул у Джексона.

Обозначив британца как «нового короля поп-музыки», журнал настроил против себя не только членов семь, но и фанатов Майкл Джексона, которые развернули беспрецедентную атаку на использование, по их мнению, бессмертного титула.

Скандал поднялся после того, как на этой неделе журнал Rolling Stone опубликовал обложку октябрьско-ноябрьского номера журнала, где 28-летний Стайлз предстал в уникальном образе в шубе, коротких розовых штанах с пайетками и с тортом в руках. Особое негодование вызвала подпись фотографии — «Как новый король поп-музыки поджег музыкальный мир».

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