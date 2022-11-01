4 вида орехов, которые вы должны есть каждый день для более здорового тела после 50 лет

Орехи не только удовлетворяют вашу тягу к хрусту и вкусу, но и могут творить чудеса с вашим общим здоровьем с возрастом.

«Есть много преимуществ для здоровья, которые орехи могут предложить женщинам старше 50 лет, — говорит зарегистрированный диетолог и нутрициолог Крутика Нанавати порталу SheFinds.com. — Исследования показали, что ежедневное употребление горсти орехов может помочь снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и рака. Кроме того, орехи являются хорошим источником клетчатки и белка, которые помогут вам чувствовать себя сытыми и довольными в течение дня». Эксперт особенно рекомендует миндаль, грецкие орехи, фисташки и кешью.

1. Миндаль

В следующий раз , когда вы захотите перекусить здоровой пищей, вы можете съесть горсть миндаля. Большая часть их пользы для здоровья исходит из их здорового содержания жира. «Миндаль богат мононенасыщенными жирами, которые, как было показано, снижают уровень холестерина и снижают риск сердечных заболеваний», — объясняет Нанавати.

2. Грецкие орехи

Регулярное употребление грецких орехов — еще один хороший способ обеспечить организм полезными жирами. «Грецкие орехи являются отличным источником жирных кислот омега-3, которые, как было показано, уменьшают воспаление и улучшают здоровье сердца», — говорит Нанавати.

3. Фисташки

Кто не любит вкусные фисташки? Эти орехи приносят массу пользы для здоровья благодаря всем своим замечательным питательным веществам. «Фисташки — хороший источник клетчатки, белка и полезных жиров», — перечисляет Нанавати. Все эти факторы чрезвычайно важны для поддержания вашего тела в отличной форме с возрастом.

4. Кешью

Кешью — это еще один орех, который предлагает сытную порцию полезных мононенасыщенных жиров, которые, как мы знаем, могут помочь снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний с возрастом. Они также содержат один фантастический минерал. «Кешью — хороший источник меди, которая является важным минералом для поддержания здоровья костей и соединительной ткани», — говорит нам Нанавати.

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