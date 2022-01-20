Пастор из Джорджии держал взаперти 8 человек у себя в подвале

Пастор из Джорджии был арестован по обвинению в заключении после того, как полиция нашла восемь человек запертыми в подвале его дома.

Полицейское управление Гриффин-Сити заявило, что 55-летний Кертис Бэнкстон и его 54-летняя жена Софи управляли «нелицензированным групповым домом или учреждением по уходу за собой под видом церкви, известной как «Один шаг веры, второй шанс».

Об этом сообщает Independent.

Пара взяла под свой контроль финансы и лекарства заключенных, а также общественные блага.

Полиция заявила, что все восемь человек, которые были заключены в тюрьму, были умственно и/или физически неполноценными.

«Страшно и отвратительно видеть, в какой степени этими несчастными воспользовались люди, пользующиеся доверием», — говорится в пресс-релизе полиции.

Полиция заявила, что они начали расследование этого дела после того, как 13 января в пожарную часть Гриффина поступил звонок из службы неотложной медицинской помощи (EMS) о том, что им нужна помощь, чтобы помочь пациенту, у которого случился приступ.

Когда сотрудники службы скорой помощи и пожарной охраны прибыли в дом пастора, они обнаружили, что дверь в подвал была заперта на два замка и что к пациенту нужно было попасть через окно в подвал.

«По предварительной информации, в подвале этого дома проживало до восьми человек, которые в определенное время были «заперты» «смотрителями», — сообщили в полиции.

Пара арендовала дом в течение четырнадцати месяцев и использовала подвал в качестве личного дома престарелых для людей, «что, по сути, заключало их в тюрьму против их воли, что создавало крайнюю опасность, поскольку люди не могли покинуть дом в случае чрезвычайной ситуации. «, — говорится в сообщении полиции.

Полиция сообщила, что эти люди были помещены под надлежащую опеку Департамента социальных служб.

Пока что господин Бэнкстон находится в тюрьме округа Сполдинг, вскоре обвинения будут предъявлены и его жене.

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