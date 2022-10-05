В северной Греции обнаружили уникальную статую Геракла

Римская статуя героя греческой мифологии Геркулеса была обнаружена в северной Греции, согласно сообщению, опубликованному в Heritage Daily.
Открытие было сделано в древнем городе Филиппы, который располагался к северу от современного города Кавала. Сама статуя была найдена во время раскопок, проведенных исследователями из Университета Аристотеля в Салониках.
Геракл, сын Зевса, чаще всего известен под своим римским именем Геракл, сын Юпитера. В мифологии он был известен своей огромной физической силой и считался защитником слабых.
Город Филиппы был назван, когда царь Филипп II Македонский, отец Александра Македонского, завоевал этот регион в 356 г. до н.э. Город также был частью Византийской империи, но, вероятно, был заброшен после османского завоевания.
Исследователи полагают, что статуя ранее украшала здание, относящемся к поздневизантийскому периоду в 8 или 9 веке н.э., поскольку римские статуи часто использовались для украшения зданий вплоть до поздневизантийского периода, по данным Министерства культуры Греции.
Статуя датируется вторым веком нашей эры, то есть ей почти 2 000 лет.
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