Продолжается розыск стрелка из Восточного Иерусалима, убившего солдата ЦАХАЛа

Розыск подозреваемого в стрельбе, которого опознали как Удай Тамими, 22 года, из лагеря беженцев Шуафат, который в субботу застрелил сотрудника пограничной полиции на контрольно-пропускном пункте в Восточном Иерусалиме, все еще продолжается в понедельник утром, поскольку стрелок все еще находится на свободе.

Сержант 18-летняя Ноа Лазар, член батальона военной полиции Эрез, была застрелена поздно вечером в субботу вместе с гражданским охранником, когда боевик открыл огонь на контрольно-пропускном пункте возле лагеря беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме. Охранник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Лазар срочно доставили в больницу, но вскоре она скончалась от ран.

В другом инциденте рано утром в понедельник Армия обороны Израиля заявила, что палестинские боевики на автомобиле обстреляли поселение Шавей-Шомрон в Иудее и Самарии, пострадавших нет. Военные заявили, что военнослужащие открыли огонь по машине боевиков, попав в нее, когда они покидали этот район.

Израильские силы безопасности разыскивали Тамими с вечера субботы. Согласно СМИ, первоначальное расследование инцидента показало, что боевик выпустил восемь пуль в упор в сторону группы солдат на блокпосту, при этом ни одному из находившихся на месте сотрудников не удалось открыть ответный огонь. Расследование также показало, что стрельба велась как раз в тот момент, когда солдаты менялись сменами, что считалось тактическим слабым местом на любом блокпосту и требовало усиленных мер безопасности.

Полиция заявила, что большое количество полиции, военнослужащих и агентов службы безопасности ШАБАК искали Тамими, который после убийства, похоже, проскользнул в лагерь беженцев Шуафат.

Четыре человека, подозреваемых в пособничестве стрельбе, были арестованы в ночь с субботы на воскресенье, и им было приказано оставаться под стражей как минимум до 16 октября, пока продолжается расследование, говорится в заявлении полиции в воскресенье.

По сообщениям еврейских СМИ, мать, отец и брат подозреваемого также задержаны. Стало известно, брат явился на допрос израильским силам, как и водитель автомобиля, из которого вышел Тамими. Водитель и трое других пассажиров автомобиля отрицали, что им известно о намерениях Тамими.

В воскресенье начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави посетил место нападения на контрольно-пропускном пункте на въезде в Шуафат, поблагодарив охранников на посту, но намекнув на то, что, по всей видимости, нарушения безопасности привели к инциденту.

«Нам нужно будет изучить инцидент и сделать выводы, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем — это наша ответственность, и мы сделаем это надлежащим образом», — сказал он военнослужащим во время визита в воскресенье днем.

Стрельба произошла на фоне роста насилия и обострения напряженности в Иудее и Самарии.

Курсор писал ранее, что во время Йом-Кипур солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК задержали террориста, который подозревается в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в Самарии.

Еще мы писали, что в ночь на 5 октября, автомобиль с 5 арабами въехал в Бат-Ям после начала Йом-Кипур. Но толпа верующих его окружила и начала переворачивать. Не соблюдавшим религиозные ограничения мужчинам нанесли ножевые ранения и ушибы.

Напомним, в Нацерете произошла перестрелка между сотрудниками полиции и бандитами. В результате происшествия один подозреваемый был убит, второй получил ранение, еще двое арестованы.