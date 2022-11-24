Американские ученые назвали неожиданную пользу картофеля для здоровья

Картофель — бюджетный, вкусный и питательный овощ, с помощью которого можно приготовить множество интересных блюд. И как показали результаты нового исследования, этот продукт менее вредный, чем считалось ранее.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Medicine Food.

Эксперты из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона (США) выявили, что употребление картофеля не увеличивает риск ожирения и сахарного диабета. Ученые провели эксперимент, в котором взяли участие 36 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, страдающих ожирением или резистентностью к инсулину. Последнее характеризуется плохой реакцией клеток организма на инсулин, из-за чего нарушается метаболизм глюкозы.

Участникам из первой группы нужно было соблюдать диету из таких продуктов, как фасоль, горох, мясо или рыбу, а второй — белый картофель с мясом или рыбой. Каждый тип питания отличался высоким содержанием фруктов и овощей и заменял 40 процентов традиционного потребления мяса фасолью, горохом или картофель.

Более ранние исследования показали, что фасоль и горох улучшают показатели глюкозы в крови у людей с диабетом второго типа. Для того чтобы увеличить в овоще клетчатку его отваривали с кожурой, а затем охлаждали 12-24 часа.

Результаты показали, что картофельная диета и диета, содержащая много фасоли и гороха, одинаково полезны для организма и фактически не имеют существенной разницы для здоровья.

«Курсор» писал ранее, что картофель нужно есть в дневное время, и тогда овощ принесет вашему организму только пользу. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о негативных последствиях употребления картофеля на ночь, о которых многие могли не знать.