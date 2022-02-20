Археологи обнаружили в Сибири 2500-летний скелет с золотым украшением

Польские и российские археологи обнаружили в Сибири 2500-летний скелет с золотым украшением и бронзовым зеркалом, сообщило в прошлом месяце министерство образования и науки Польши.

Во время экспедиции в долину Туран-Уюк в Сибири, также называемую «Сибирской долиной царей», археологи обнаружены многочисленные артефакты.

По данным министерства, в прошлом году археологи из Ягеллонского университета в Кракове, Польша, обнаружили уникальные могилы. Так, используя воздушные лазеры, археологи просканировали местность и нашли деревянную камеру с двумя телами внутри: одно принадлежало женщине, которой было 50 лет, когда она умерла, и ребенку, которому было от 2 до 3 лет.

Рядом с телом женщины команда обнаружила многочисленные артефакты, в том числе бронзовое зеркало, золотые украшения, железный нож и деревянный гребень с гравировкой.

Кроме того, они обнаружили золотое украшение, напоминающее серп, который носят на шее.

Доктор Лукаш Олещак из Ягеллонского университета сказал, что до этого момента подавляющее большинство подобных предметов, найденных в других захоронениях в Сибири, находилось в мужских могилах.

«Они считались символами принадлежности к социальной группе, касте, возможно, воинам — во всяком случае, мужчинам, — сказал он. — Это, безусловно, подтверждает уникальную умерших в сообществе «Долины Царей»».

Олещак добавил, что останки женщины были найдены возле могилы князя-кочевника, что позволяет предположить, что она была членом его окружения.

Исследователи продолжили работу на месте захоронения, на котором были обнаружены останки молодого воина, а также золотые украшения, точильный камень и нож.

Курганы относятся к 6 веку до н.э., когда в этом регионе жили скифы.

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