Что будет с организмом, если каждый день съедать дольку лимона

Лимон давно известен своими полезными свойствами, особенно активно его используют при простудных заболеваниях. Диетолог Александра Лапина рассказала, что будет, если есть продукт каждый день в небольшом количестве.

Об этом сообщает издание Rsport.

Известно, что цитрусовые богаты на витамины, особенно витамин С, который укрепляет иммунную систему человека. Также в лимоне есть витамины В, С, цинк, калий, фосфор, марганец и другие элементы, необходимые для поддержания организма в тонусе.

Врач подчеркивает, что ежедневное употребление лимона улучшает обмен веществ, снижает уровень «вредного» холестерина в крови, а также помогает очистить организм от токсических веществ.

Но важно соблюдать норму. В день рекомендуется съедать 1-2 дольки лимона, в ином случае, можно вызвать гипервитаминоз.

Эксперт говорит, что отказаться от ежедневного употребления лимона нужно людям, у которых индивидуальная непереносимость, язва желудка или 12-перстной кишки, панкреатит и гастрит.

«Курсор» писал ранее, что лимоны прекрасно подходят к салатам, чаям, различным прохладительным напиткам, десертам. А еще они могут играть роль в снижении сахара в крови, и их можно употреблять при диабете.

Еще мы писали, что лимон может быть не только полезным, но и причинять вред. Все зависит от количества и частоты его употребления