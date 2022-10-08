Что нельзя есть на завтрак: пять самых опасных продуктов

Оказывается, ряд продуктов, которые мы привыкли есть по утрам, категорически не подходят для завтрака. Они могут существенно испортить ваше здоровье и самочувствие.

Медики говорят: чтобы быть здоровыми и предотвратить развитие множества заболеваний, следует отказаться от употребления натощак определенных продуктов. Некоторые из них вызывают раздражение слизистой желудка, другие нарушают кислотно-щелочной баланс, третьи способствуют развитию таких заболеваний, как сахарный диабет и гастрит.

Об этом пишут podrobnosti.

Сладости

Поджелудочная железа не работает на полную с утра, поэтому переварить ударную дозу сахара, которая попадет в организм вместе с куском торта, для нее будет крайне проблематично.

А это не только проблемы с поджелудочной железой в будущем, но и снижение мозговой активности в течении дня. Из-за сладостей утром вам будет сложно сконцентрироваться на работе.

Кофе

Этот напиток натощак повышает уровень кортизола, что очень нежелательно. Лучше пейте кофе через 40-50 минут после еды.

Сырые фрукты и овощи

Кислоты, которые содержатся в них, раздражают слизистую желудка. Сырые овощи и фрукты на завтрак – это риск получить гастрит.

Особенно важно не нарушать это правило тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Салат натощак может вызвать дискомфорт или повышенное газообразование. А сок из свежих овощей способствует образованию желудочного камня.

Красное мясо

Мясо – это очень тяжелая пища для желудка в принципе, а с утра – тем более.

Организму необходимо потратить очень много энергии для переваривания куска мяса. Поэтому после употребления этого продукта вам захочется спать еще пару часов.

Холодная вода

Вода, которую вы хотите пить натощак, не должна быть холодной. Это провоцирует плохое кровообращение и, как следствие, замедление метаболизма.

Но стоит обязательно пить на голодный желудок теплую воду, но не горячую. Это запустит работу желудка и поможет организму проснуться.

Нельзя есть на завтрак продукты, содержащие дрожжи. Натощак такие продукты приведут к вздутию и серьезному нарушению пищеварения.

Льняное масло, рыбий жир и другие добавки

Это касается всего, кроме лекарств, которые нужно употреблять натощак.

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