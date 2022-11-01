День выборов в Израиле пройдет под дождем: список регионов

Температура падает ниже среднего за сезон. Израильтяне готовятся к дождю, а не к солнцу в день выборов.

Во вторник, когда проходят выборы в израильский Кнессет 25-го созыва и когда у школ и большинства сотрудников каникулы, ожидается холодное и дождливое время.

По прогнозам синоптиков, от севера Израиля до севера Негева пройдут локальные осадки, возможны отдельные грозы.

Начиная с полудня, есть небольшая вероятность затопления рек Иудейской пустыни и Мертвого моря. Температуры немного понизятся, став чуть ниже среднесезонных значений.

В среду пройдут локальные дожди, в основном в северной и центральной части Израиля, а температура будет немного ниже, чем обычно для этого сезона.

В четверг будет переменная облачность, а в утренние часы возможны небольшие дожди, особенно на севере и в центре Израиля.

В пятницу температура повысится, особенно внутри страны и в горах.

Ранее Курсор писал, что экстремисты облили опасным веществом избирательные участки в Рамат-Бейт-Шемеше.

Кроме того, глава Центризбиркома рассказала, когда будут объявлены результаты выборов