День выборов в Израиле пройдет под дождем: список регионов

Во вторник, когда проходят выборы в израильский Кнессет 25-го созыва и когда у школ и большинства сотрудников каникулы, ожидается холодное и дождливое время.
По прогнозам синоптиков, от севера Израиля до севера Негева пройдут локальные осадки, возможны отдельные грозы.
Начиная с полудня, есть небольшая вероятность затопления рек Иудейской пустыни и Мертвого моря. Температуры немного понизятся, став чуть ниже среднесезонных значений.
В среду пройдут локальные дожди, в основном в северной и центральной части Израиля, а температура будет немного ниже, чем обычно для этого сезона.
В четверг будет переменная облачность, а в утренние часы возможны небольшие дожди, особенно на севере и в центре Израиля.
В пятницу температура повысится, особенно внутри страны и в горах.
Ранее Курсор писал, что экстремисты облили опасным веществом избирательные участки в Рамат-Бейт-Шемеше.
Кроме того, глава Центризбиркома рассказала, когда будут объявлены результаты выборов