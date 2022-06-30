Денежный лунный календарь на июль: важные советы на каждый день

Деньги любят оптимистичных и уверенных в себе людей. Также они любят прагматичных и предусмотрительных личностей.

1, 2 и 3 июля: первые три дня июля будут невероятно благоприятными для финансовой активности и самоотверженного труда. Рост Луны во Льве говорит нам о том, что энергетика ночного светила будет созидательной, мощной. Полезными будут деловые встречи, подписание важных бумаг, заключение устных и письменных соглашений.

4, 5 июля: повышенная активность Луны в Деве не принесет нам ничего хорошего в сфере работы. Точнее, почти ничего. Будет сложно фокусироваться на сложных и важных задачах в работе и бизнесе. С другой стороны, Луна приоткроет завесу тайны над важными вещами. Мы узнаем правду о том, что действительно имеет большое значение.

6, 7 июля: активная Луна в Весах будет нашим лучшим помощником в эти два дня июля. Большое значение для финансового успеха будет иметь наличие правильной мотивации. Наиболее успешными станут те люди, которые преследуют благие намерения.

8, 9 июля: активность Луны при переходе в Знак Скорпиона будет лишней. Такое положение ночного светила вызовет диссонанс энергии, поэтому финансовые потоки нарушатся. Астрологи не советуют в эти два дня тратить средства, давать кому-то деньги в долг.

10, 11 июля: рост лунного диска в Стрельце — это идеальное положение светила для командировок, делового общения, получения новых знаний. Если вы хотите стать богаче, то в эти дни нужно будет начинать делать что-то новое, браться за важные новые задачи.

12, 13 июля: 12 число — последний день роста Луны, а 13 июля — Полнолуние. Оба этих дня пройдут под управлением стихии Земли, представленной Козерогом. Это значит, что они станут очень опасными, непредсказуемыми и финансово неудачными.

14, 15 июля: убывающая плохо сочетается с Водолеев, поэтому первые дни этой фазы станут довольно нервными и напряженными, но не такими, как 12 и 13 число. 14 и 15 июля астрологи советуют заниматься тем, что приносит максимум удовольствия, но не перегружать себя делами.

16, 17 и 18 июля: три дня убывающей Луны в Рыбах — это лучшее время для креативной и творческой работы, создания чего-то нового и уникального. Отлично в эти дни пройдут собеседования.

19, 20 июля: стареющая Луна в эти дни будет в полной дисгармонии, находясь в Знаке Овна. Это время, когда финансовыми делами лучше заниматься по минимуму. Старайтесь избегать эмоциональных и спонтанных покупок.

21, 22 июля: убывающая Луна в Тельце — лучшее время для того, чтобы покупать что-то для дома. Можно приобретать стройматериалы для ремонта, мебель, аксессуары, бытовую технику. Любые покупки подобного рода будут приятными.

23, 24 и 25 июля: слабая Луна в сильных и динамичных Близнецах вызовет появление внутреннего диссонанса. Если вы хотите, чтобы в эти дни доходы росли или хотя бы остались на прежнем уровне, не рискуйте.

26, 27 июля: последние два дня убывающей Луны в июле пройдут под влиянием стихии Воды, представленной Раком. Это будет отличное время для покупки подарков близким людям, для возвращения долгов и внешнего преображения: например, обновления гардероба.

28, 29 и 30 июля: 28 июля — Новолуние во Льве. Это очень опасный день, в который финансовыми делами лучше не заниматься. Зато 29 и 30 число станут идеальными днями для любой финансовой активности.

31 июля: последний день месяца окажется во власти растущей Луны и Девы. Это не самое лучшее время для покупок. Но вот для работы он подойдет отлично. Проблема лишь в том, что это будет воскресенье, так что работать будут далеко не все. Вместо рабочих обязанностей можно заняться повышением профессиональных навыков.