Диетолог назвала единственную жареную пищу, которую не стоит есть людям старше 40 лет

Поддержание сбалансированной диеты всегда должно быть главным приоритетом, но это особенно важно учитывать, если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов.

С возрастом людям становится все труднее похудеть. Для этого есть несколько причин, но одна из них заключается в том, что наш метаболизм естественным образом начинает замедляться с годами. К счастью, есть несколько способов ускорить метаболизм даже после 40 лет, в том числе отказ от определенных продуктов, которые могут помешать вашим целям по снижению веса. К сожалению, это включает в себя несколько очень вкусных угощений, в том числе вкусный, но вредный картофель фри.

Чтобы узнать больше о том, почему женщины старше 40 лет должны дважды подумать, прежде чем заказывать картофель фри в ресторане, если они хотят поддерживать свой метаболизм, SheFinds поговорили с Кэтрин Джервасио, зарегистрированным диетологом и писателем о питании для Living.Fit.

Картофель фри в фаст-фуде бесполезен для вас, особенно если вы хотите похудеть. Эта жареная, соленая, коварно вкусная пища может привести к ряду проблем со здоровьем, от болезней сердца до диабета и рака. В меньших масштабах слишком частое употребление слишком большого количества картофеля фри также может привести к замедлению метаболизма и нежелательному увеличению веса. Отчасти это связано с тем, что эта пища содержит большое количество жиров и калорий, но при этом практически не имеет питательной ценности.

«Мало того, что [картофель фри] содержит много жира, это продукты с пустыми калориями, что означает, что они не содержат существенных питательных веществ, они только дают калории, которые не будут полезны для контроля веса и здоровья в целом», — объясняет Джервасио.

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