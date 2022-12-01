Диетолог назвала единственную жареную пищу, которую не стоит есть людям старше 40 лет

С возрастом людям становится все труднее похудеть. Для этого есть несколько причин, но одна из них заключается в том, что наш метаболизм естественным образом начинает замедляться с годами. К счастью, есть несколько способов ускорить метаболизм даже после 40 лет, в том числе отказ от определенных продуктов, которые могут помешать вашим целям по снижению веса. К сожалению, это включает в себя несколько очень вкусных угощений, в том числе вкусный, но вредный картофель фри.
Чтобы узнать больше о том, почему женщины старше 40 лет должны дважды подумать, прежде чем заказывать картофель фри в ресторане, если они хотят поддерживать свой метаболизм, SheFinds поговорили с Кэтрин Джервасио, зарегистрированным диетологом и писателем о питании для Living.Fit.
Картофель фри в фаст-фуде бесполезен для вас, особенно если вы хотите похудеть. Эта жареная, соленая, коварно вкусная пища может привести к ряду проблем со здоровьем, от болезней сердца до диабета и рака. В меньших масштабах слишком частое употребление слишком большого количества картофеля фри также может привести к замедлению метаболизма и нежелательному увеличению веса. Отчасти это связано с тем, что эта пища содержит большое количество жиров и калорий, но при этом практически не имеет питательной ценности.
«Мало того, что [картофель фри] содержит много жира, это продукты с пустыми калориями, что означает, что они не содержат существенных питательных веществ, они только дают калории, которые не будут полезны для контроля веса и здоровья в целом», — объясняет Джервасио.
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