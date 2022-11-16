Вызывает расстройство желудка: диетолог назвала худший ингредиент для добавления в кофе

Кофе предлагает множество преимуществ для здоровья, если его пить полностью черным, от содержания антиоксидантов до кофеина, а также является низкокалорийным напитком.

Многие из нас не привыкли пить кофе черным и любят подслащивать его сливками, сахаром, сиропами и т. д., чтобы придать ему дополнительный вкус. Если вы пытаетесь определить, что может вызывать несварение желудка и его другие последствия, эксперты говорят, что (одновременно с посещением врача) важно пересмотреть то, что вы потребляете ежедневно.

SheFinds связались с экспертами по питанию и здоровью, чтобы узнать больше о том, какая конкретная добавка к кофе связана с расстройством желудка и как вы можете подсластить кофе более здоровым способом для вашего кишечника. Читайте советы от зарегистрированного диетолога Лизы Ричардс, тренера по здоровому образу жизни и фитнесу Эммы Уилсон и диетолога по функциональному желудочно-кишечному тракту Алисии Галвин.

Как сливки для кофе могут способствовать или вызывать расстройство желудка

Ричардс объясняет, что большинство любителей кофе добавляют молоко или сливки в кофе, чтобы усилить вкус и сливочную природу часто горького и кислого напитка. «Хотя это и распространено, добавление сливок также позволяет калориям, сахару и жиру проникать в наш рацион, и это быстро накапливается», — говорит она.

«Это не означает, что каждый должен пить свой черный кофе, но может быть полезно избегать некоторых кофейных сливок». Ричардс советует «всегда читать этикетки с пищевыми продуктами и ингредиентами» на наличие жира, калорий и добавленного сахара, которые слишком часто вызывают вздутие живота, газы и другие последствия расстройства желудка.

Сливки для кофе иногда содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который может значительно способствовать вздутию живота или расстройству желудка, добавляет Уилсон. «Это потому, что эти добавки содержат много сахара, — говорит она. —Основываясь на исследованиях, сливки со вкусом ванили содержат целых 5 граммов добавленного сахара на одну столовую ложку порции, что удивительно. Это означает, что добавление двух столовых ложек сливок в кофе заставит вас потреблять до 10 граммов добавленного сахара».

Уилсон отмечает, что «вы должны понимать, что частое употребление слишком большого количества сахара может мгновенно вызвать кислотный рефлюкс». По ее словам, одновременный прием кофеина, столового сахара и сливок может «вызвать у вас кислотный рефлюкс и гастроэзофагеальное заболевание».

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