Диетолог назвала пять худших привычек натощак

Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке и испортить вам весь день.

Индийский диетолог Пуджа Махиджа перечислила пять привычек, которые вредны на голодный желудок.

Советы специалиста опубликовала телекомпания NDTV, передает Корреспондент .

Так, Махиджа призвала отказаться от употребления чая и кофе сразу же после пробуждения. Также диетолог не советует пить на голодный желудок алкогольные напитки. По ее словам, спиртное без пищи очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

Еще одна вредная привычка – жевательная резинка натощак. Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать воспаление и язву.

Кроме того, она не рекомендует ходить за продуктами до еды. Согласно исследованиям, голодные люди не только покупают значительно больше продуктов, чем нужно, но и склонны выбирать более калорийную пищу.

Еще один совет Махиджы – не вступать в споры на голодный желудок, так как у голодного человека понижен уровень сахара в крови и он более подвержен эмоциям. Перед решением важных вопросов лучше устроить здоровый перекус.

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