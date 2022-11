Диетолог предложила лучший завтрак для похудения

Американский диетолог Бренда Пералта описала идеальный, по ее мнению, завтрак при похудении.

Об этом сообщило издание Eat This, Not That!.

Так, эксперт уверена, что по утрам людям необходима сытная комбинация белка и клетчатки. По ее словам, белок – лучшее питательное вещество, которое можно добавлять в рацион, когда пытаешься сбросить вес и сохранить плоский живот.

Клетчатка при этом способствует пищеварению и помогает надолго заглушить чувство голода.

Бренда советует завтракать омлетом или яичницей-болтуньей с овощами: цукини, помидорами, стручковым перцем или шпинатом. Дополнительно утром полезно есть фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, можно даже с авокадо.

Отметим также, что в рамках исследования ранее ученые выяснили, что участники, которые ели на завтрак яйца, потребляли на обед примерно на 300 калорий меньше, чем другие участники проекта, и не были голодными через четыре часа после завтрака.

