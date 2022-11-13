Диетолог предложила лучший завтрак для похудения

Американский диетолог Бренда Пералта описала идеальный, по ее мнению, завтрак при похудении.
Об этом сообщило издание Eat This, Not That!.
Клетчатка при этом способствует пищеварению и помогает надолго заглушить чувство голода.
Отметим также, что в рамках исследования ранее ученые выяснили, что участники, которые ели на завтрак яйца, потребляли на обед примерно на 300 калорий меньше, чем другие участники проекта, и не были голодными через четыре часа после завтрака.
Также «Курсор» сообщал, чем опасно пробуждение не от первого сигнала будильника.
Помимо этого, онколог назвал важные для организма овощи и фрукты, которые нужно есть с кожурой.