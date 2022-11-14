Диетолог рассказала, каким не должен быть завтрак

По словам эксперта, самыми худшим вариантом для первого употребления пищи в течение дня является еда с высоким содержанием сахара. Это — пончики, блины и кексы. Бурак говорит, что сахар — это «пустые калории», которые кроме ожирения еще приводят и к повышению уровня холестерина в крови.

Кроме того, в сладостях нет необходимых для организма во время завтрака белка и клетчатки, что ускоряет чувство голода.

Диетолог советует есть на завтрак овсянку и добавлять к ней белок — авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб. Важно, что овсянка не должна быть быстрого приготовления — в таком продукте много калорий, зато мало питательных веществ и микроэлементов. Еще одним вариантом правильного завтрака может стать паровой омлет с овощами и тостами из цельнозернового хлеба.

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