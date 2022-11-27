Диетологи назвали три напитка, которые приводят к увеличению веса и воспалению

Многие из нас пьют напитки, даже не осознавая, что некоторые из них вызывают вздутие живота, судороги, увеличение веса, расстройство желудка и т. д.
SheFinds.com проконсультировались с экспертами в области здравоохранения и питания, чтобы узнать больше о 3 напитках, которые следует перестать употреблять тем, кто обычно испытывает воспаление (и кто хочет предотвратить увеличение веса). Продолжайте читать советы от Натали Комовой, доктора медицинских наук, зарегистрированного диетолога и эксперта по фитнесу, Сары Чатфилд, магистра здравоохранения, зарегистрированного диетолога и диетолога, и Даны Эллис Ханнес, зарегистрированного диетолога и эксперта по питанию.
Совет № 1. Откажитесь от газированных напитков, замените их чайным грибом
Хотя замена любого из ваших любимых напитков с высоким содержанием сахара или высококалорийных напитков водой является оптимальным решением при воспалении и лучшим выходом, поначалу это может быть трудно сделать.
Если вы часто пьете газировку, колу или другие подобные шипучие и сладкие напитки, Ханнс предлагает выбрать чайный гриб вместо этого, поскольку это богатый пробиотиками противовоспалительный вариант.
2. Замените энергетические напитки на слегка подслащенный кофе
Если вам нравится просыпаться с помощью энергетического напитка, это только усугубит симптомы воспаления, говорит Комова. Энергетические напитки с таким количеством сахара, фруктовым вкусом и быстрорастворимой порцией кофеина популярны из-за их вкуса, но, как объясняет Комова, их способность вызывать воспаление вызывает серьезную озабоченность.
3. Избегайте приторно-сладкого чая, пробуйте несладкий
Наконец, суперсладкий чай — это восхитительное лакомство время от времени, но в конечном итоге его следует избегать, если вы склонны к воспалению, подчеркивает Чатфилд. По ее словам, употребление этого напитка часто приводит к избыточному потреблению сахара, что может привести к увеличению веса.
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