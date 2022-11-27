Диетологи назвали три напитка, которые приводят к увеличению веса и воспалению

Эксперты в области здравоохранения говорят, что если вы часто страдаете от воспалений, жизненно важно пересмотреть напитки, которые вы употребляете ежедневно.

Многие из нас пьют напитки, даже не осознавая, что некоторые из них вызывают вздутие живота, судороги, увеличение веса, расстройство желудка и т. д.

SheFinds.com проконсультировались с экспертами в области здравоохранения и питания, чтобы узнать больше о 3 напитках, которые следует перестать употреблять тем, кто обычно испытывает воспаление (и кто хочет предотвратить увеличение веса). Продолжайте читать советы от Натали Комовой, доктора медицинских наук, зарегистрированного диетолога и эксперта по фитнесу, Сары Чатфилд, магистра здравоохранения, зарегистрированного диетолога и диетолога, и Даны Эллис Ханнес, зарегистрированного диетолога и эксперта по питанию.

Совет № 1. Откажитесь от газированных напитков, замените их чайным грибом

Хотя замена любого из ваших любимых напитков с высоким содержанием сахара или высококалорийных напитков водой является оптимальным решением при воспалении и лучшим выходом, поначалу это может быть трудно сделать.

Если вы часто пьете газировку, колу или другие подобные шипучие и сладкие напитки, Ханнс предлагает выбрать чайный гриб вместо этого, поскольку это богатый пробиотиками противовоспалительный вариант.

2. Замените энергетические напитки на слегка подслащенный кофе

Если вам нравится просыпаться с помощью энергетического напитка, это только усугубит симптомы воспаления, говорит Комова. Энергетические напитки с таким количеством сахара, фруктовым вкусом и быстрорастворимой порцией кофеина популярны из-за их вкуса, но, как объясняет Комова, их способность вызывать воспаление вызывает серьезную озабоченность.

3. Избегайте приторно-сладкого чая, пробуйте несладкий

Наконец, суперсладкий чай — это восхитительное лакомство время от времени, но в конечном итоге его следует избегать, если вы склонны к воспалению, подчеркивает Чатфилд. По ее словам, употребление этого напитка часто приводит к избыточному потреблению сахара, что может привести к увеличению веса.

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