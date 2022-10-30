Доктор рассказал, действительно ли алоэ вера помогает избавиться от проблем с кожей и волосами

Алоэ вера считается тем смягчающим средством, которое вы должны добавить в свой уход за волосами и кожей. Но действительно ли это работает?

HealthShots обратились к доктору Ринки Капур, консультанту-дерматологу, чтобы понять, стоит ли алоэ вера шумихи.

«Использование алоэ вера для здоровья кожи и волос не ново, и многие культуры использовали его в течение многих лет для решения многих проблем, связанных с красотой. Основное преимущество заключается в том, что он успокаивает и оказывает противовоспалительное действие на кожу головы и кожу», — говорит доктор Капур. Алоэ содержит 98% воды, витамины А, С, Е и В12, а также необходимые минералы и жирные кислоты.

Однако, по словам доктора, хоть алоэ может показаться чудодейственным средством, оно не заменит профессионального лечения. «Это растение может вызывать аллергию на коже и коже головы, например, покраснение, зуд, отек и воспаление. При покупке продуктов с алоэ вера всегда перепроверяйте состав, чтобы убедиться, что алоэ стоит первым в списке ингредиентов. Кроме того, если продукт содержит такие вещества, как красители, парабены и т. д., не покупайте такие продукты», — советует доктор Капур.

Далее она объясняет, что алоэ вера очень полезно, если ваша цель — питать кожу и кожу головы, но это не средство для восстановления роста волос или лечения кожных заболеваний. В таких случаях вам следует обратиться к хорошему дерматологу для составления индивидуального плана лечения. Однако, если вы хотите добавить его в свой распорядок дня для получения дополнительных преимуществ, в этом нет никакого вреда.

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