Врачи рассказали, как предотвратить или контролировать диабет

Потеря веса для лечения диабета — это фактор, к которому вы должны отнестись серьезно. Эксперт расскажет вам, как ответственно похудеть.

В то время как многие эксперты делают акцент на снижении веса, чтобы контролировать диабет, портал Health Shots поинтересовался у эксперта, может ли только снижение веса снизить риск диабета 2 типа. И если да, то сколько веса вам нужно сбросить?

По словам доктора Анджали Накры, врача-медика, отвечающего за образ жизни, ответ на вопрос, может ли потеря веса привести к излечению диабета, — «ДА».

«Потеря веса около 15 кг — это волшебная цифра для ремиссии диабета, полученная в результате исследования по излечению диабета. Помогает даже потеря 5-7 процентов массы тела. Ключевым моментом является потеря лишнего жира из печени и поджелудочной железы, который препятствует метаболизму глюкозы», — говорит порталу Health Shots д-р Накра, основатель клиники «Путь к здоровью» в Дели.

Диабет 2 типа можно предотвратить и контролировать с помощью изменений образа жизни, таких как диета, физические упражнения, сон и управление стрессом.

Советы по снижению веса для лечения диабета:

1. Выбирайте низкокалорийные продукты:

Переходите на низкокалорийные продукты. Овощи и фрукты низкокалорийны и богаты питательными веществами, поэтому наполняйте ими свою тарелку.

2. Выбор зерна

Выбирайте неочищенные злаки. Цельное просо является хорошей альтернативой пшенице и рису.

3. Упакуйте белок

Включите в свой рацион белок. Ешьте растительные белки, и в них будет гораздо меньше жира. Ешьте нежирные куски, если вы принимаете животный белок. Например, в куриной грудке будет гораздо меньше жира, чем в куриных ножках. И не забывайте всегда обрезать видимый жир!

4. Необработанная пища

Принимайте пищу как можно ближе к натуральной форме. Рафинированные продукты или все, что из них сделано, например, печенье и хлебобулочные изделия, плохо влияют на уровень сахара в крови. Они не только повысят уровень сахара в крови, но и утомят поджелудочную железу.

5. Прогулка

Не забудьте включить прогулку в свой график. Ходьба для похудения — хорошая идея. Это прекрасное упражнение, и его можно выполнять в любое время и в любом месте. В непогоду гуляйте дома!

6. Силовые тренировки

Силовые тренировки могут улучшить вашу мышечную массу и силу и заставить их сжигать больше калорий.

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