Два астероида приближаются к Земле — NASA

Два астероида, которые должны пролететь мимо Земли в пятницу, получили обозначения 2022 SW3 и 2022 QK36.

По данным службы отслеживания астероидов NASA, сегодня, 23 сентября, мимо Земли пролетят два астероида.

Два астероида, которые должны пролететь мимо Земли, получили обозначения 2022 SW3 и 2022 QK36, по данным Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

По оценкам NASA, первый из двух, астероид 2022 SW3, имеет диаметр от 29 до 65 метров. Чтобы представить этот размер в перспективе, 65 метров близки к размаху крыла реактивного самолета Боинг 747. Другое небесное тело, астероид 2022 QK36, еще меньше: по оценкам NASA, его диаметр составляет от 16 до 36 метров.

Согласно данным NASA, ближайший из этих двух астероидов, которым будет астероид 2022 SW3, будет лететь примерно в 2,7 млн км от Земли. Но тем не менее, даже если один из этих астероидов и упадет на Землю, это не нанесет большого ущерба.

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