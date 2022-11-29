Два продукта из супермаркета, которые приводят к жиру на животе

Если вы только начинаете свое фитнес-путешествие или просто хотите контролировать свой вес, может быть сложно понять, какие продукты покупать, а какие избегать. Вот почему важно знать советы эксперта.

Чтобы получить краткое изложение некоторых продуктов, которые вы обязательно должны оставить на полке, если хотите сбросить несколько фунтов, SheFinds.com поговорили с Джоанн Вен, основательницей Spices & Greens, и Лизой Ричардс, диетологом и создателем Candida Diet. Они сказали, что белый хлеб и картофельные чипсы никогда не должны быть в вашем списке.

Ричардс предупреждает, что вы должны быть осторожны с тем, какой тип хлеба вы кладете в корзину, если вы пытаетесь избежать увеличения веса. Как оказалось, белый хлеб — одна из худших вещей, которые вы можете съесть для своего общего здоровья, особенно если вы следите за своим весом. Она объясняет, что этот тип хлеба, наряду с другими продуктами, приготовленными из рафинированных углеводов, «имеет много негативных побочных эффектов для нашего здоровья, и жир на животе — лишь один из них».

2. Чипсы

Если вы делаете покупки в продуктовом магазине, когда голодны, у вас может возникнуть соблазн перекусить сладкими или солеными закусками, которых требует ваша тяга. Однако, к сожалению, эти обработанные продукты, как правило, вредны для вашего здоровья и могут затормозить процесс похудения. Вэнь говорит, что картофельные чипсы — одни из худших виновников. «Многие чипсы жарят на нездоровом масле и посыпают солью, что делает их очень калорийными и вредными для здоровья жирами», — предупреждает она.

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