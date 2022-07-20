Психиатр описал состояние путина: «нарцисс и садист»

Психиатр Джеймс Фэллон заявил, что у пуитна было тяжелое детство, но психические травмы у него были и во взрослой жизни, передает слова психиатра издание The Insider.

По словам эксперта, у Путина действительно был ряд предпосылок для развития так называемых расстройств личности кластера B, среди которых психопатия и нарциссическое расстройство личности. Он добавил, что путин не сомневается в своих решениях, не будет оправдаться за свое поведение, так как он живет в своих иллюзиях. Он готов ждать длительное время, чтобы совершить атаку или отомстить.

«Психопаты, как школьные задиры, всегда ищут в своих жертвах слабость. Они мастерски угадывают мысли человека или группы людей, которых выбрали объектом своей агрессии. Психопаты — своего рода внутривидовые хищники, чья добыча — другие люди. Их провоцирует слабость. Главный дар психопатов — считывать эмоции и побуждения других людей на фоне неспособности их испытывать», — заявил психиатр.

эксперт отметил, что президент рф является злокачественным нарциссом. Он считает, что у путину присущи «черты садиста».

«Кроме тяжелого детства, во взрослой жизни путина было несколько травм, одна из которых очевидна — распад СССР, приведший к созданию современной независимой Украины. Это было похоже на травму молодого Гитлера… Потом в 2011 году путин стал свидетелем мучительной смерти ливийского диктатора Каддафи. Все неявное вскрылось в последние несколько лет, а особенно ярко — в последние несколько недель до 24 февраля. Он, как Гитлер, раскрыл свою истинную сущность. Он действует именно как психопат, а не социопат и уж точно не как обычный человек с дурными склонностями», — сказал Фэллон.

По словам Фэллона, в поведении Путина можно заметить признаки серьезного помутнения рассудка. В частности, путин уже перешел от напыщенного нарциссизма к паранойе.Он добавил, что путин всегда был холоден, расчетлив и спокоен. Он создал себе публичный образ, поддерживая его в течение почти 20 лет. Но сейчас он не владеет собой владеть и крайне опасен.

«Сейчас мы видим, что он все сильнее теряет адекватность: он переоценил свои силы и может пойти на крайние меры. Поняв, что украинцы не намерены сдаваться, он мог почувствовать себя в тупике. Все психопаты и агрессоры теряются, если встречают решительное сопротивление. Нередко они обращаются в бегство, но ему бежать некуда. Он будет чувствовать себя загнанным в угол, пока Украина сопротивляется. Он думал, что ему все сойдет с рук, а это типичное заблуждение агрессоров и психопатов», — заявил психиатр.

Также от отметил, что мимика очень выдает президента рф. Он в ярости из-за своего поражения и напоминает загнанного в клетку зверя. Главная опасность в том, что у путина есть ядерное оружие.

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