Эксперт рассказал, в какой позе нельзя спать во время простуды

В осенне-зимний период очень легко подхватить простуду, которая вызывает кашель, насморк, чихание, головную боль и другие дискомфортные симптомы. И мало кто знает, что усугубить состояние может неправильная поза.

Об этом сообщает Expert.

Эксперт по сну Джеймс Лейнхардт отметил, что простуда приобретает большие масштабы, когда человек ложится в постель. Это связано с силой тяжести, потому что она затрудняет работу дыхательных путей.

Он не рекомендует из-за этого спать на спине во время простуды, потому что такая поза усугубляет симптомы, в частности насморк, потому что поток воздуха через нос усложняется. А вот сон на боку улучшает его. Если у больного накопилась слизь в груди, то лежание на боку поможет ее вывести, поскольку человеку легче откашляться.

«Курсор» писал ранее, что британские ученые пришли к выводу, что отбой между 22 и 23 часами существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Еще мы писали, что немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые считаются полезными, но могут помешать крепкому сну. В этом списке оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь и шоколад.

Напомним, по словам экспертов, для здорового сна нужно спать от 7 до 9 часов. Если же спать слишком много, то есть риск повышения риска развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, депрессии и ожирения.