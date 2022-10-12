Эксперты назвали фактор, который увеличивает риск развития сахарного диабета

Новое исследование показало, что высокий уровень жира в печени и поджелудочной железе непосредственно увеличивают риск развития диабета 2 типа.

Об этом пишет express.

Ученые говорят, что такие выводы имеют большое значение для понимания биологических причин, способствующих развитию заболевания.

В своей работе исследователи использовали менделевскую рандомизацию — статистический метод, который использует генетическую информацию и информацию о здоровье для понимания причин и следствий. Все, чтобы определить, может ли печень и размер поджелудочной железы играть непосредственную роль в диабете типа 2.

Выяснилось, что люди с генетической структурой, которая делает их склонными к накоплению жира в печени, чаще болеют диабетом 2 типа.

Это указывает на то, что более высокий уровень жира в печени напрямую повышает риск диабета типа 2. Анализ показал, что на каждые пять процентов увеличение жира в печени риск диабета типа 2 увеличивается на 27 процентов.

Так же было обнаружено, что меньшая поджелудочная железа имеет прямую роль в вызывании диабета 2 типа. Было обнаружено, что уровень жира поджелудочной железы и размер печени связаны с болезнью.

По словам доктора Хани Ягуткара из Университета Брунеля, люди с диабетом 2 типа обычно имеют избыток жира в печени и поджелудочной железе. К тому же именно эти органы играют ключевую роль в поддержании нормального уровня сахара в крови.

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