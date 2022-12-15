Эксперты назвали популярный продукт, от которого появляется жир на животе

Хлеб – один из самых популярных продуктов в мире, его употребляют большинство людей. И именно его эксперты считают главным врагом талии.

Всем известно о вреде избыточного потребления хлеба, особенно при склонности к лишнему весу. Однако полностью отказываться от него врачи не призывают, а вот исключить самый вредный его вид все таки стоит. Речь идет о белом хлебе.

Об этом пишет She finds.

Ученые отмечают, что главную опасность представляют обработанные ингредиенты, приводящие к воспалениям в организме и увеличению веса. Потому эксперты рекомендуют отказаться от такого хлеба раз и навсегда и отдавать предпочтение исключительно цельнозерновому хлебу.

Сертифицированный диетолог Лиза Ричардс рекомендует вообще ограничить употребление хлеба, если ваша цель – эффективное похудение. Дело в том, что большинство видов этого продукта очень калорийны и обладают воспалительными свойствами.

По ее словам, быстрые углеводы — это ненужные сантиметры в талии. Они быстро расщепляются и быстро превращаются в жир, который оседает преимущественно на талии. Избавиться от таких лишних сантиметров зачастую очен сложно, говорит специалист.

«Курсор» сообщал, что эксперты назвали лучшую в мире диету.

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