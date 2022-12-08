Эксперты назвали напитки, которые разрушают зубы

Британский стоматолог Кристофер Орр назвал пять напитков, которые опасны для здоровья зубов. В список попали как алкогольные, так и безалкогольные напитки.
Об этом пишет The Sun.
По словам врача, чрезвычайно опасными для зубов являются газированные напитки. Они разрушают эмаль из-за высокой кислотности и большого количества сахара. Такие напитки также приводят к сбоям в работе внутренних органов и лишнему весу.
Также опасными являются игристые вина — шампанское или просекко.
PH-уровень у разных вин разный, но самые кислотные вина – белые, рислинг и шабли, отметил Орр.
Он добавил, что угрозу здоровью зубов несут сладкие розовые вина и коктейли на основе газированных напитков и крепкого алкоголя.
Эксперт вовсе не призывает полностью отказываться от таких напитков, но призывает помнить о том, что они нещадно разрушают ваши зубы. Потому после них желательно ополоснуть зубы (если нет возможности почистить) и пожевать жвачку.
Ранее Курсор писал про два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.