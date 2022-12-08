Эксперты назвали напитки, которые разрушают зубы

Врачи не призывают отказываться от этих напитков полностью, но желательно после найти возможность почистить или ополоснуть зубы.

Британский стоматолог Кристофер Орр назвал пять напитков, которые опасны для здоровья зубов. В список попали как алкогольные, так и безалкогольные напитки.

Об этом пишет The Sun.

По словам врача, чрезвычайно опасными для зубов являются газированные напитки. Они разрушают эмаль из-за высокой кислотности и большого количества сахара. Такие напитки также приводят к сбоям в работе внутренних органов и лишнему весу.

Также опасными являются игристые вина — шампанское или просекко.

PH-уровень у разных вин разный, но самые кислотные вина – белые, рислинг и шабли, отметил Орр.

Он добавил, что угрозу здоровью зубов несут сладкие розовые вина и коктейли на основе газированных напитков и крепкого алкоголя.

Эксперт вовсе не призывает полностью отказываться от таких напитков, но призывает помнить о том, что они нещадно разрушают ваши зубы. Потому после них желательно ополоснуть зубы (если нет возможности почистить) и пожевать жвачку.

Ранее Курсор писал про два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.