Эксперты рассказали, какие продукты необходимо употреблять при сахарном диабете

Об этом рассказал врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов, передает mir24.
Для больных сахарным диабетом полезны хек, треска, минтай, горбуша, форель, отметил специалист.
Из фруктов можно выделить авокадо, который содержит минимум углеводов и достаточное количество полиненасыщенных жиров.
Что касается растительных масел, то диабетикам рекомендуется смесь из пяти-шести масел по чайной ложке в день. Если использовать подсолнечное, то неосветленное.
Поможет и домашняя выпечка – в ней можно использовать амарантовую и льняную муку.
Полезен кедровый орех. В нем минимум углеводов, в достатке витамин В1 и полиненасыщенные кислот.
Хороший сахарозаменитель – стевия. Экстракт листьев этого растения снижает концентрацию глюкозы и холестерина в крови.
Эксперты также советуют добавлять в рацион продукты, богатые селеном, например, индюшатину.
При диабете часто применяют сульфаниламиды, которые снижают сахар в крови. Но они же нарушают микрофлору кишечника. Восстановить ее помогают кисломолочные продукты.
Одни из самых мощных антиоксидантов – куркума и гвоздика. Они защищают от свободных радикалов, которые провоцируют сахарный диабет.
Также большое количество антиоксидантов содержат различные овощи. Например, белокачанная капуста положительно влияет на уровень сахара в крови.
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