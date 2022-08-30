Эксперты рассказали, какие продукты необходимо употреблять при сахарном диабете

Главное при сахарном диабете – ограничить поступление в организм калорий и легко усваиваемых углеводов. При этом важно, чтобы организм получал витамины, минералы, продукты с большим содержанием антиоксидантов.

Об этом рассказал врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов, передает mir24.

Для больных сахарным диабетом полезны хек, треска, минтай, горбуша, форель, отметил специалист.

Из фруктов можно выделить авокадо, который содержит минимум углеводов и достаточное количество полиненасыщенных жиров.

Что касается растительных масел, то диабетикам рекомендуется смесь из пяти-шести масел по чайной ложке в день. Если использовать подсолнечное, то неосветленное.

Поможет и домашняя выпечка – в ней можно использовать амарантовую и льняную муку.

Полезен кедровый орех. В нем минимум углеводов, в достатке витамин В1 и полиненасыщенные кислот.

Хороший сахарозаменитель – стевия. Экстракт листьев этого растения снижает концентрацию глюкозы и холестерина в крови.

Эксперты также советуют добавлять в рацион продукты, богатые селеном, например, индюшатину.

При диабете часто применяют сульфаниламиды, которые снижают сахар в крови. Но они же нарушают микрофлору кишечника. Восстановить ее помогают кисломолочные продукты.

Одни из самых мощных антиоксидантов – куркума и гвоздика. Они защищают от свободных радикалов, которые провоцируют сахарный диабет.

Также большое количество антиоксидантов содержат различные овощи. Например, белокачанная капуста положительно влияет на уровень сахара в крови.

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